Herbstmarkt im Wildpark Schwarze Berge

Der Herbst wird im Wildpark Schwarze Berge in Rosengarten-Vahrendorf mit einem großen Markt und vielen Aktivitäten gefeiert. Veranstaltungsort ist von Samstag bis Montag, 1. bis 3. Oktober die Kunsthandwerkerhalle, welche für die Besucher des Wildparks kostenlos zugänglich ist.Es können von 9.30 bis 17 Uhr diverse Handarbeiten wie Schmuck und Malereien erworben werden.Auch für Kinder gibt es ein buntes Programm: Sie dürfen unter anderem Boote, Schlüsselanhänger und Papierblumen basteln.• Außerdem findet eine märchenhafte Nachtwanderung (für Erwachsene und Kinder) am Samstag, 8. Oktober, um 18 Uhr statt. Und die letzte Jahresführung zur Brunft startet am Sonntag, 9. Oktober, um 17 Uhr. Anmeldungen für beide Termine unter Tel. 040 - 81977470 und weitere Infos unter www.wildpark-schwarze-berge.de