Jetzt anmelden: Ferienfreizeit mit der Offenen Jugend Rosengarten

„Dahin, wo der Pfeffer wächst“ reisen Kinder ab acht Jahren in der Ferienfreizeit der Offenen Jugend Rosengarten. Vom 3. bis zum 7. Juli geht es ins Freizeitheim nach Kittlitz (Schleswig Holstein). Von dort aus „reisen“ die Kinder um die Welt und besuchen unterschiedliche Länder, Menschen und Kulturen. Beim gemeinsamen Essen, Singen und Spielen lernt die Reisegruppe die Gewohnheiten und Lebensweisen der verschiedenen Kulturen kennen.• Die Kosten betragen 150 Euro. Anmeldung per E-Mail an cornelia.rubach@jugend-rosengarten.de. Mehr auf