Jugendfeuerwehren sammeln ausgediente Weihnachtsbäume

Im gesamten Landkreis Harburg waren am vergangenen Wochenende die Jugendfeuerwehren im Einsatz und haben die alten, ausgedienten Weihnachtsbäume eingesammelt.Wie z.B. die Jugendfeuerwehr Ashausen waren die Jungen und Mädchen viele Stunden hinweg bei teils widrigen Witterungsverhältnissen unterwegs und sammelten die am Straßenrand abgelegten Bäume ein. Die abgeschmückten Tannen wurden an den örtlichen Feuerwehrhäusern gesammelt und geschreddert. Ein Großteil der geschredderten Bäume wird an die Natur zurückgeführt.Bei der Sammelaktion gab für die eingesammelten Bäume kleine Spenden, aus deren Erlösen jetzt Ausfahrten, die Teilnahme an Zeltlagern oder kleine Anschaffungen finanziert werden sollen.