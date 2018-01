Junge Freiwillige gesucht für ein FSJK/FSJD im Freilichtmuseum am Kiekeberg

Für ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Kultur (FSJK) und in der Denkmalpflege (FSJD) suchen der Museumsbauernhof Wennerstorf und das Freilichtmuseum am Kiekeberg zum 1. September junge Mitarbeiter.In den Freiwilligenjahren lernen junge Erwachsene die Berufswelt kennen und sammeln Erfahrungen in den Museen. Begleitet wird das FSJ von externen Seminaren, die der der Persönlichkeitsentwicklung, Berufsfindung oder dem Erlernen von Handwerkstechniken dienen.Nike Bücker aus Apensen bei Buxtehude arbeitet in ihrem FSJK im Freilichtmuseum im Bereich Marketing. Sie schreibt Texte für die Mitarbeiterzeitschrift und Medien, organisiert Veranstaltungen und kümmert sich um Drucksachen. „Mir gefällt besonders, dass ich eigenständig arbeiten und wirklich Verantwortung übernehmen kann. Ich würde mich sofort noch einmal für das FSJK am Kiekeberg entscheiden“, sagt die 19-Jährige. Ihr großes FSJK-Projekt steht im Frühjahr an: Sie organisiert die Öffentlichkeitsarbeit zur großen Sonderausstellung „Zugpferde“, die ab dem 24. März im Museum zu sehen ist.Ihr Kollege Ansgar Borchert absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalpflege. Der 19-Jährige hat ein breites Tätigkeitsfeld, von wissenschaftlichem Arbeiten bis zur Gruppenbetreuung. U.a. organisiert er die „Gelebte Geschichte“-Gruppe, die am Kiekeberg das Leben wie 1804 oder 1904 darstellt. Beide Freiwilligen genießen das kollegiale Miteinander: „Hier arbeiten alle im Team, jeder packt an und wir sind mit allen auf Augenhöhe.“Auch Nelli Becker ist begeistert von ihren vielen Aufgaben im FSJK im Museumsbauernhof Wennerstorf. Vor allem die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen und Kindern macht ihr Freude. „Das hätte ich vorher nicht gedacht. Bei meiner Berufswahl hat mir das FSJK hier sehr geholfen: Ich werde Grundschullehrerin.“ Auch das Wohnheim in Wennerstorf bietet ein FSJ an.• Bewerbungen sind ab sofort möglich, Stellenbeschreibung unter www.kiekeberg-museum.de/stellen