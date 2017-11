Kleine Forscher begeistern: DRK-Kita Nenndorf wurde ausgezeichnet

In der DRK-Kita in Nenndorf wird der Forschergeist geweckt: Zum dritten Mal wurde die Kita als „Haus der kleinen Forscher“ ausgezeichnet.Fingerabdrücke mit der Lupe erforschen, die unterschiedlichen Tonhöhen von mit Wasser befüllten Gläsern hören oder ihre Balance auf schiefen Ebenen erspüren - mit Workshops, z.B. zum Thema Körperwahrnehmung, wird die Neugier von Kindern gefördert und ihnen ermöglicht, die Welt mit eigenen Augen und den eigenen Händen zu erfahren und zu erforschen.Die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ vergibt das Zertifikat an Kindertagesstätten, die den Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit auf das Experimentieren und Forschen legen und damit die Bildung der Kinder in den Bereichen Naturwissenschaften und Technik fördern. Die Erzieher der teilnehmenden Kitas nehmen an Fortbildungen des „Haus der kleinen Forscher“ teil, die vom lokalen Partner, in diesem Fall der IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum, organisiert werden.