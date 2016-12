Zerstörung, Diebstahl, Gewalt - wer im Journalismus arbeitet, kommt um die menschlichen Schattenseiten nicht herum. Umso schöner ist es da, mal eine schöne Geschichte erzählen zu können. Passiert ist sie Angela Cordes aus Salzhausen.Sie hatte in der Adventszeit nicht nur ihren Garten festlich geschmückt, sondern auch auf einem alten Küchenstuhl vor ihrem Grundstück zwei knuddelige bärtige Stoffweihnachtsmänner mit einer Lichterkette dekoriert - entgegen der Warnungen aller Nachbarn. Man befürchtete, dass die putzigen kleinen Gesellen geklaut werden, der Stuhl zerstört oder die Lichterkette abgerissen wird. Doch der befürchtete Vandalismus blieb aus. Mehr als vier Wochen hielten die beiden rot gekleideten Kumpels treu ihre Stellung an der Straße. Jeden Tag bis kurz vor Weihnachten erfreute sich Angela Cordes am Anblick der kleinen Gesellen. Dann glaubte sie eines Tages, ihren Augen nicht trauen zu können: Auf dem Stuhl in ihrem Garten - mitten zwischen den zwei Weihnachtsmännern - saß plötzlich ein knuffiger Plüsch-Elch mit roter Nase und Weihnachtsmann-Mütze (Foto). Für Angela Cordes ist das eine kleine Geste mit großer Botschaft: „Nicht immer sind alle Menschen schlecht und nicht immer wird alles geklaut und zerstört.“