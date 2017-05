Kleine Sportskanonen aus Rosengarten geehrt

Sie sind gelaufen, gesprungen, geschwommen und haben geworfen: Im Rahmen des Sportfests der Gemeinde Rosengarten haben im September vergangenen Jahres mehr als 70 Kinder auf der Sportanlage in Tötensen ihr Bestes gegeben und an den Prüfungen für das Sportabzeichen teilgenommen. Jetzt wurden die kleinen Sportskanonen geehrt (Foto). Andrea Peters vom Sportprojekt Rosengarten und Gert Huwald, 1. Vorsitzender des TuS Nenndorf, verliehen Urkunden und die begehrten Medaillen in Bronze, Silber und Gold an die Kinder. Unter dem großen Applaus ihrer Eltern nahmen die Kinder voller Stolz ihre Auszeichnungen entgegen.• Alle Kinder, die nicht an der Verleihung teilnehmen konnten, können ihre Abzeichen und Urkunden in der Geschäftsstelle des TuS Nenndorf (auf dem Ast 2) in Nenndorf dienstags von 18 bis 19.30 Uhr und donnerstags von 16 bis 17 Uhr abholen.