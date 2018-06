Marianne Meyer aus Klecken wurde geehrt

Für ihren langjährigen ehrenamtlichen Einsatz in Klecken wurde Marianne Meyer jetzt vom Ortsrat Klecken geehrt.Marianne Meyer hat die erste Kinderturngruppe in Klecken gegründet und über Jahre geleitet und war viele Jahre in der Ortsgruppe Klecken des Roten Kreuzes aktiv. Auch in der Seniorenarbeit hat sie sich engagiert, sie hat Seniorennachmittage, -ausfahrten und -weihnachtsfeiern organisiert.Ortsbürgermeisterin Anke Grabe (Foto li.) und ihre Stellvertreterin Sitta Schwentke (re.) überreichten Marianne Meyer eine Ehrenurkunde und bedankten sich mit Blumen und einer Armbanduhr für ihren Einsatz. Foto: Günther Meier