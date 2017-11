Millionste Besucherin im Agrarium

Das Agrarium ist beliebt bei den Besuchern des Freilichtmuseums am Kiekeberg (Am Kiekeberg 1) in Ehestorf: Als einzige Ausstellungswelt deutschlandweit zeigt es die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von Landwirtschaft und Ernährungsindustrie. Jetzt begrüßte das Agrarium den millionsten Besucher – Sabine Bertram aus Hoisdorf bei Ahrensburg (Schleswig-Holstein).Sabine Bertram ist beeindruckt von der modernen Ausstellung, die 2012 eröffnet wurde: „Ich war zuletzt 1975 am Kiekeberg, mit der Grundschulklasse. Ein Freilichtmuseum an sich ist schon interessant – aber das Agrarium ist etwas Besonderes.“ Ihre Freundin Rina Wegner hat sie zum Ausflug mitgenommen.Hell und freundlich empfängt die Ausstellungswelt die Besucher an einem trüben Novembertag mit vielen ungewöhnlichen Erkenntnissen und Exponaten. Zum Beispiel gibt es eine Pommes-Schneidemaschine, eine Wellness-Bürste für Rinder und eine Modell-Kuh zum Selbermelken. Regelmäßig wird die Ausstellung erweitert. Heike Duisberg-Schleier, Leiterin des Agrariums, verdeutlicht: „Mit dem Agrarium haben wir eine Besonderheit am Kiekeberg: Wir greifen aktuelle Debatten auf. Ob Heidewasser, Wolf oder Lebensmittelzusätze – wir bringen Gesprächspartner mit konträren Ansichten an einen Tisch und beteiligen das Publikum.“„Bekannt ist das Agrarium selbstverständlich auch für seine historischen Traktoren, Motorpflüge, Dresch- und Dampfmaschinen“, sagt Museumsdirektor Stefan Zimmermann. Erwachsene und Kinder begeistern die alten Landmaschinen wie auch die Mitmach-Stationen. „Wir haben eine moderne Mähdrescher-Kabine, in der Besucher Mähdrescher fahren können“, erklärt Heike Duisberg-Schleier. „Ganz neu ist unser beliebter Rütteltrecker, der das Fahrgefühl von 1955 täuschend echt simuliert. Da sind auch Erwachsene gerührt und erinnern sich an früher.“ Sabine Bertram nutzt die Chance: Als Kind in der Stadt aufgewachsen, ist es ihre „erste Fahrt“ auf einem alten Trecker.