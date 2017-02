Mitmachen und anpacken: Freilichtmuseum Kiekeberg sucht Ehrenamtliche für 2017

Grüner Daumen gesucht: Das Freilichtmuseum am Kiekeberg (Am Kiekeberg 1) in Ehestorf sucht für 2017 Ehrenamtliche, die Lust auf Gartenarbeit haben. Auch bei Kinderprogrammen, im Archiv oder beim Kuchenverkauf können sich die freiwilligen Helfer engagieren.In diesem Jahr stehen im Museum die Gärten im Vordergrund, denn ab dem 20. April zeigt die Sonderausstellung „Aufgeblüht“, wie sich die Gärten im Laufe der Jahrhunderte entwickelten. Gemeinsam richten Haupt- und Ehrenamtliche die Gärten her. „Nicht nur passionierte Gärtner finden bei uns ihren Bereich. Ob Arbeit mit Kindern, historischen Objekten oder im Verkauf - bei uns kann sich jeder einbringen“, sagt Carina Meyer, Kaufmännische Geschäftsführerin im Freilichtmuseum am Kiekeberg. Die Ehrenamtlichen engagieren sich je nach Wunsch wöchentlich, zu bestimmten Veranstaltungen oder nur einige Male im Jahr.• Mehr Infos und Anmeldung bei Sebastian Baier unter Tel. 040-79017686 oder per E-Mail an ehrenamt@kiekeberg-museum.de. Mehr Informationen unter www.foerderverein-kiekeberg.de