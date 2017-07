Regionalpark-Shuttle: Saison eröffnet / Kostenloser Freizeitbus mit Fahrradanhänger

Bis zum 8. Oktober verbindet der kostenlose Freizeitbus mit Fahrradanhänger an Wochenenden und Feiertagen die Freizeitangebote und das große Freizeitroutennetz des Regionalparks. Der Shuttlebus hält in Neugraben, Fischbek, Hausbruch, Ehestorf, Vahrendorf, Sottorf, Sieversen, Langenrehm, Emsen, Nenndorf, Dibbersen, Buchholz, Sprötze, Trelde, Trelder Berg, Klauenburg, Mienenbüttel, Rade, Elstorf, Daerstorf, Wulmstorf und Neu Wulmstorf. Die 27 Haltestellen des Regionalpark-Shuttles sind durch zusätzliche Haltestellenschilder jetzt noch besser sichtbar. „Wir freuen uns sehr über die finanzielle Beteiligung der Sparkasse Harburg-Buxtehude an der Produktion der Schilder“, bedankt sich Dörte Cohrs.In dieser Saison startet der Bus bereits um 9.10 Uhr an der S-Bahn Neugraben. Die letzte Fahrt beginnt dort um 17.10 Uhr. Das kostenfreie Angebot wird durch den Landkreis Harburg und die Kommunen der Region finanziert.• Mehr Infos zu Fahrplan, Strecke und Angeboten entlang der Strecke unter www.regionalpark-shuttle.de sowie über die Touristeninformation unter der Telefonnummer 04181-282810.