Restmüll, Glas und sogar Metallschrott gesammelt

Müll-Sammel-Aktion in Leversen und Sieversen fand unter großer Bürgerbeteiligung und mit Hilfe der Jugendfeuerwehr statt.

Das ist löblicher Einsatz! An der vom Ortsrat Leversen/Sieversen initiierten Müll-Sammlung beteiligten sich viele Bürger. Mit großem Engagement waren zudem die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Leversen-Sieversen dabei. Gefunden wurde außer jede Menge Restmüll auch Glas, Metallschrott und Papier. "Vor allem aber war sehr viel Plastik dabei", sagt Ortsbürgermeisterin Christiane Albowski. Auffällig sei auch die große Anzahl von gefundenen Zigarettenfiltern gewesen. Im Anschluss an die Aktion trafen sich die Helfer zu einem gemeinsamen Grillen. "Die Teilnehmer berichteten, dass sie unterwegs von einigen Anwohnern für ihr Engagement gelobt wurden", so Christiane Albowski. "Das tat allen Helfern gut."