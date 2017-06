Riesiger Steinpilz in Buchholz gefunden

„Was ist das denn für ein Mutant?“ Tobias Lach (48) traute seinen Augen nicht, als er an der Steinstraße in Buchholz in der Nähe des Rathausparks einen riesigen Steinpilz fand. Etwa 20 Zentimeter misst die Kappe im Durchmesser. „Eigentlich ist es für Pilze noch zu früh“, sagt der erfahrene Pilzsammler. Er vermutet, dass das warme Wetter und die vielen Regengüsse dem Pilz einen ordentlichen Schub gegeben haben. „Drei Eier dazu, und man hat eine ordentliche Mahlzeit“, freut sich Lach über das Riesenexemplar. Den Steinpilz will er gemeinsam mit seiner Frau Anong verspeisen.