Schaurig-schöne Sause im YouZ Nenndorf

Zauberer, Zombies, Hexen und Co. feierten im Jugendzentrum (YouZ) in Nenndorf gemeinsam Halloween. 72 Kinder und Jugendliche genossen die schaurig-schöne Stimmung auf der Party, die die Jugendpfleger der Offenen Jugend, Cornelia Rubach und Reinhard Schünemann organisiert haben. Unterstützt wurden sie dabei von den ehrenamtlichen Teamern.Unter allen verkleideten Kindern wurden Preise verlost. Bürgermeister Dirk Seidler spielte Glücksbote und zog die Gewinner. „Toll, dass so viele Kinder und Jugendliche aus Nenndorf und den umliegenden Ortschaften heute dabei sind“, sagte der Bürgermeister schließlich begeistert.