Steuerrecht-Infos beim Unternehmerfrauen-Treffen in Nenndorf

Rosengarten : Böttchers Gasthaus |

ce. Nenndorf. Informationen über aktuelle Änderungen im Steuerrecht gibt es beim nächsten Treffen der Unternehmerfrauen im Handwerk (UFH) im Landkreis Harburg, das am Dienstag, 7. Februar, um 19.30 Uhr im Nenndorfer Böttchers Gasthaus (Bremer Straße 44) stattfindet. Es referiert Diplom-Kaufmann, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Manfred Bassen. Gäste sind herzlich willkommen. - Infos und Anmeldung bei Anja Behr per Fax unter 04183 - 3149 oder per E-Mail unter anjabehr-ufh@behrsohn.de.