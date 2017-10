Verstärkung für die Bürger-Solarkraftwerke in Rosengarten

Vorstand stellt sich weiter auf

Der Vorstand der Bürger-Solarkraftwerke Rosengarten eG hat sich breiter aufgestellt und wurde um zwei Mitglieder erweitert. Der Vorsitzende Norbert Stein, sein Stellvertreter Stefan Lübben und Petra Reinken werden in der Vorstandsarbeit seit Kurzem von Silvia Ogiolda und Horst Rudolph unterstützt. Alle Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig.Auch inhaltlich wollen sich die Bürger-Solarkraftwerke Rosengarten breiter aufstellen. Zwar werden immer noch vorrangig Solaranlagen für die Stromerzeugung auf geeigneten Dächern betrieben, doch jetzt können die Bürger-Solarkraftwerke auch Blockheizkraftwerke bauen und betreiben oder die Beteiligung an Windenergieanlagen ausweiten. Um dieses Öffnung deutlich zu machen, ist die Energiegenossenschaft jetzt auch unter dem Namen „Rosengartenenergie“ im Internet und per Mail (kontakt@rosengartenenergie) erreichbar. www.rosengartenenergie.de .