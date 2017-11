Die Leiterin der DRK-Kita in Nenndorf, Angela Großmann-Feill, geht nach vielen Jahren als Erzieherin und über einem Jahrzehnt Leitungstätigkeit in der Kita in den Ruhestand, ihre Nachfolge tritt Patrick Backeberg an. Angela Großmann-Feill hat einen Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit auf das Experimentieren und Forschen in den Bereichen Naturwissenschaften und Technik gelegt. Unter ihrer Führung wurde die Kita u.a. drei Mal als „Haus der kleinen Forscher“ ausgezeichnet.