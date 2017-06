"Wir brauchen Mohamad" - Flüchtling Mohamad Agrih soll abgeschoben werden, obwohl er einen Ausbildungsvertrag hat

as. Tötensen/Meckelfeld.



Mohamad Agrih

aus Marrakesch in Marokko

gelernter Fliesenleger

seit zwei Jahren in der Flüchtlingsunterkunft in Tötensen, war im ersten Bus der nach Tötensen kam

seit Oktober 2016 bei Malerbetrieb in Meckelfeld, Einstiegsqualifizierung um Flüchtlinge auf handwerkliche Berufe vorzubereiten

fährt täglich mit dem Fahrrad gut neun Kilometer von Tötensen nach Meckelfeld zur Arbeit

immer pünktlich



Betrieb hat ihn richtig ins Herz geschlossen, schon gesagt, dass die ihn adoptieren wollen





Soll abgeschoben werden, weil "Wirtschaftsflüchtling"









Nachwuchsmangel Handwerker



Am 30. Juni droht Abschiebung



Fatima Koschmall: Im Kino werden Werbespots gezeigt, dass Maler gesucht werden - und Azubis werden weggeschickt?