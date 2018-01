Ein Herz für Hummeln und Co.: Rosengarten soll insektenfreundlicher werden

Hummeln, Bienen und Co. zu schützen und ihnen ausreichend Nahrung und Lebensraum zu bieten, das ist das Ziel der interfraktionellen Arbeitsgruppe (AG) zum Thema Insektenschutz. Mitglieder der Gruppen CDU/FDP, SPD/UWR und Bündnis 90/Die Grünen/Die Linke wollen für das Thema sensibilisieren und stellen im Umweltausschuss am Donnerstag, 18. Januar, um 19 Uhr im Rathaus (Bremer Str. 42) in Nenndorf in der AG erarbeitete Maßnahmen vor.U.a. könnten laut Antrag gemeindeeigene Flächen wie Regenrückhaltebecken in „Futterflächen für Insekten“, z.B. als Blühwiese, umgewandelt werden.Weiterhin will der Arbeitskreis eine Informationsbroschüre für Privathaushalte erstellen. Zusätzlich regt die AG an, die Bauhof-Mitarbeiter zum Thema Mulchen weiterzubilden.