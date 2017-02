Rosengarten : Rathaus Nenndorf |

as. Nenndorf. Auf Antrag der Gruppe Grüne/Linke berät der Jugend-, Sozial- und Sportausschuss am Montag, 6. Februar, um 19 Uhr im Rathaus (Bremer Str. 42) in Nenndorf über einen ermäßigten Eintritt im Waldbad Sieversen für Arbeitslose, Asylbewerber und Sozialhilfeempfänger. Weitere Themen sind u.a. der Nachtragshaushalt sowie ein Bericht der Verwaltung zur Situation der Flüchtlinge in der Gemeinde.