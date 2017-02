Ortsrat Ehestorf-Alvesen kommt zusammen

Rosengarten : Gasthaus zum Kiekeberg |

as. Ehestorf. Die Überplanung des Wochenendhausgebietes Rüderstieg in Alvesen steht auf der Tagesordnung, wenn sich der Ortsrat Ehestorf Alvesen am heutigen Mittwoch, 22. Februar, um 20 Uhr im Gasthaus zum Kiekeberg (Am Kiekeberg 5) in Ehestorf zu seiner öffentlichen Sitzung trifft. Wie berichtet, wurde das Thema vor kurzem im Bauausschuss behandelt. Der Ausschuss hatte sich für eine Überplanung des Gebietes ausgesprochen.

U.a. auf der Agenda: der Ausbau des Ehestorfer Heideweges, der Haushalt 2017 und die Skateranlage in Vahrendorf.