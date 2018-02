Vorstandswahlen bei den Grünen Rosengarten

Die Grünen in Rosengarten haben ihren Vorstand neu gewählt: Neuer Vorsitzender ist Thomas Mehlbeer, als weitere Vorstandsmitglieder wurden Detlev Schaper (2. Vorsitzender), Helmut Unger (Kassenwart) und Elisabeth Gisch (Schriftführerin) im Amt bestätigt. Der Vorstand wurde einstimmig gewählt.Thomas Mehlbeer folgt als erster Vorsitzender auf das Grüne Gemeinderatsmitglied Thomas Müller, der sich nicht mehr zur Wahl stellte.Thomas Mehlbeer ist seit einem Jahr Mitglied der Grünen. Der 37 Jahre alte Kulturmanager wohnt mit seiner Familie seit sieben Jahren in Klecken und war u.a. als Vorsitzender der Schülerbetreuung Klecken ehrenamtlich aktiv.Politische Verantwortung zu übernehmen, sei gerade in diesen turbulenten Zeiten wichtiger denn je, so der neue Vorsitzende. „Ich freue mich, die erfolgreiche Arbeit des Ortsverbandes der Grünen in Rosengarten fortzusetzen und auch neue Impulse zu setzen.“