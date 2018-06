50 Jahre Volleyball in Vahrendorf

Jubiläum im TV Vahrendorf: Die Volleyball-Abteilung feierten jüngst ihr 50-jähriges Bestehen.1968 wurde die Volleyball-Abteilung von Jochen Gerlach und einigen Mitstreitern gegründet. Schnell kamen weitere Spieler hinzu und die Abteilung entwickelte sich stetig weiter. Mit Joachim Schönrock als Spartenleiter und Trainer der 1. Damenmannschaft begann in den 1980er Jahren der Aufschwung zu einer der größten und erfolgreichsten Volleyballsparten im Landkreis Harburg. Mit mehreren Damen-, Herren- und später auch Jugendmannschaften waren die Volleyballer aus Vahrendorf sogar die erfolgreichsten im ganzen Bezirk Lüneburg. Mit der 1. Damenmannschaft standen die Vahrendorfer in den 90er Jahren zweimal vor dem Aufstieg in die Regionalliga, den man knapp verpasste.Während die Herren sich als Freizeitvolleyballer austoben, stehen die beiden Damenmannschaften und die weibliche Jugend weiter im Spielbetrieb. Die 1. Damen ist zwar gerade mit ihren verjüngten Kader aus der Verbands- in die Landesliga abgestiegen, strebt aber für die nächste Saison den Wiederaufstieg an.Gemeinsam feierten aktive und ehemalige Spieler. Bei einem Spaßturnier spielten die Sportler im Alter von sieben bis 77 Jahren in bunt gemixten Teams Volleyball, Völkerball und Boule. Der Vereinsvorsitzende Axel Krones schenkte den Volleyballern anschließend noch seine Vereinsfahne, die er als Fan in den 1990er Jahren zu vielen Auswärtsspielen mit sich trug.• Die Mixed-Freizeit-Gruppe braucht Verstärkung. Gesucht werden Volleyballer im Alter zwischen 45 und 75 Jahren mit mittlerem Spielniveau (keine Anfänger) und Spaß am Spiel. Wer Interesse hat, beim TV Vahrendorf Volleyball zu spielen, informiert sich unter www.turnverein-vahrendorf.de/volleyball . Infos zur 1. Damenmannschaft gibt es unter https://volleyballvahrendorf.de.tl . "Mitspieler sind jederzeit herzlich willkommen", sagt Spartenleiterin Andrea Peters.