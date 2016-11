70 Jahre Niedersachsen: Fest im Freilichtmuseum

Freilichtmuseum am Kiekeberg , Am Kiekeberg 1 , 21224 Rosengarten-Ehestorf DE

as. Ehestorf. 70-Jährige aufgepasst: Zum 70-jährigen Bestehen des Bundeslandes Niedersachsen findet im Freilichtmuseum am Kiekeberg (Am Kiekeberg 1) in Ehestorf am Freitag, 11. November, ab 14.30 Uhr eine Festveranstaltung statt. Das Besondere: Das Freilichtmuseum lädt 70 70-jährige aus dem Landkreis Harburg zum festlichen Programm ein.

Bernd Busemann, Präsident des Niedersächsischen Landtags, wird einen Vortrag zur Geschichte Niedersachsens halten. Zu den weiteren Rednern gehören Heiner Schönecke, Vorsitzender des Fördervereins des Freilichtmuseums, Heike Meyer, Vorsitzende der Stiftung des Freilichtmuseums, Landrat Rainer Rempe sowie Heinz Lüers, Vorsitzender der Sparkasse Harburg-Buxtehude.

Bei Kaffee und Kuchen tauschen sich die Gäste über die Geschichte und Gegenwart Niedersachsens aus.

• 70-Jährige können sich unter Tel. 040 - 7901760 für die Veranstaltung anmelden. Die Einladung gilt für die ersten 70 Anrufer.