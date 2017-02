ABBA-Gala-Dinnershow zu Gast in Böttchers Gasthaus

Wer kurz die Augen schließt, denkt, dass hier das Original am Werke ist: Die Gruppe „ABBA Unforgettable“ ist zu Gast am Freitag, 10. März, um 20Uhr in Böttchers Gasthaus (Bremer Str. 44) in Nenndorf. Einlass ist um 19 Uhr. Die Show wird mit einem Gala-Dinner abgerundet.Wie eine Reise zurück in die 1970er kommt das umfangreiche Programm „A Tribute to ABBA - Unforgettable“ des Ensembles daher und sorgt für einen unvergesslichen Abend, der keine Wünsche offen lässt. Die beeindruckenden Kostüme und die einmalige Bühnendekoration stehen vollends in der ABBA-Tradition. Und die ausgesprochen originalgetreue Umsetzung von „ABBA Unforgettable“ vermittelt dem Publikum das zauberhafte Gefühl, dass Agnetha, Anni-Frid, Björn und Benny tatsächlich auf der Bühne stehen. Die Truppe bringt eine Stimmung wie bei dem „Mamma Mia“-Musical selbst auf die Bühne, die auch mit emotionalen und ruhigen Momenten punkten kann.• Karten: 69 Euro (inkl. Aperitif, 3-Gang-Buffet). Vorverkauf bei Böttchers Gasthaus. Info: www.boettchers-gasthaus.de