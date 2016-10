Abendandacht mit Chorgesang

Rosengarten : Thomaskirche |

Ein Gottesdienst mit Liedbeiträgen des Männergesangsvereins "Liedertafel Amphion von 1885, Klecken e.V." findet am Sonntag, 30. Oktober, um 18 Uhr in der Thomaskirche in Klecken statt. Die "Liedertafel Amphion" wird geleitet von Ulrich Weymann. Harald Hagel begleitet den Chor mit seinem Akkordeonspiel. Die geplanten Chorsätze stehen unter dem Motto "Viva la Musica". Der Chor singt zahlreiche Lieder aus dem Norden, aber auch das kroatische Volkslied "Mala moja".

Der Chor sucht noch dringend neue Sänger. Wer seine Sangesfähigkeiten ausprobieren möchte: Ulrich Karasek, Tel. 04161-85429, und Mario Cohrs, Tel. 04105-7198, stehen für Fragen zur Verfügung. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. Geübt wird mittwochs um 20 Uhr in einem Gasthof in Klecken