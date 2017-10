Abenteuer von Pippi und Co.: Lesung im Wildpark Schwarze Berge

Rosengarten : Wildpark Schwarze Berge |

as. Vahrendorf. Das Harburger Theater ist im Wildpark Schwarze Berge (Am Wildpark 1) in Vahrendorf zu Gast und hat die Abenteuer von Pippi Langstrumpf im Gepäck: Am Dienstag, 24. Oktober, ab 16.30 Uhr trägt das Harburger Theater mit verteilten Rollen Astrid Lindgrens lustige Abenteuergeschichten vom stärksten Mädchen der Welt in der besonderen Atmosphäre der Kunsthandwerkerhalle vor.

Darum geht es: Der Alltag der braven Geschwister Tommy und Annika ändert sich schlagartig, als in das leerstehende Nachbarhaus ein Mädchen mit roten Zöpfen und Sommersprossen einzieht. Pippilotta Victualia Rollgardina Pfefferminza Efraimstochter Langstrumpf – so heißt das lebenslustige Mädchen mit vollem Namen. Aber alle dürfen sie Pippi nennen. Pippi macht, was sie will, schließlich ist sie das stärkste Mädchen der Welt. Sie stellt die Regeln der Erwachsenen auf den Kopf und triumphiert über Lehrerinnen, Einbrecher und Polizisten. Außerdem hofft sie, dass ihr verschollener Seeräubervater Efraim Langstrumpf sie bald besuchen kommt. Schon bald ist sie die allerbeste Freundin von Tommy und Annika und ihre Tage sind nun voller Abenteuer und aufregender Erlebnisse!

• Die Kosten für die Lesung belaufen sich auf 6 Euro pro Person. Ein heißer Kakao und der Wildpark-Eintritt sind bereits im Preis inbegriffen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 040-81977470. Infos unter www.wildpark-schwarze-berge.de/event.