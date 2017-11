Andachten, Gottesdienste und eine Lesung am Buß- und Bettag

Taizé-Andacht mit Traute Kurth um 19 Uhr in der Kirche (Kirchstraße 17).Andacht mit Abendmahl um 19 Uhr in der Buchholzer St. Johanniskirche (Wiesenstr. 25), mit Pastor Jürgen P. Stahlhut.Gottesdienst mit Abendmahl zum Thema „Der Schatz des Herrn“ um 19 Uhr in der St. Paulus Kirche (Breite Straße 24), mit Pastor Michael Wabbel.Schulgottesdienst mit Pastor Volker Klindworth um 10 Uhr in der Kirche St. Andreas (Am Markt 5), Abendandacht mit Pastor Fulko Steinhausen um 18 Uhr.Abendandacht mit Abendmahl um 19 Uhr in der Martin-Luther-Kirche (Weg zur Mühle), mit Pastor Matthias Geilen.Gottesdienst mit Abendmahl um 14.30 Uhr in der Kirche (Bei der Kirche 4), mit Pastorin Svenja Kluth. Anschließend sind alle Besucher zum gemeinsamen Kaffeetrinken eingeladen.Schauspielerin Friederike Brüheim liest in der Christuskirche (Westpreußenweg 17) um 19 Uhr mit musikalischer Untermalung von Annegret Huber aus der anrührenden Erzählung „Oskar und die Dame in Rosa“ von Eric-Emmanuel Schmitt. Der zehnjährige Oskar hat Leukämie und weiß, dass er nicht mehr lange leben wird. Die ehemalige Catcherin Madame Rosa bringt ihn auf die Idee, über alles nachzudenken, was ihn bewegt - in 13 Briefen an den lieben Gott. Unsentimental und unerschrocken erzählen Oskars Briefe von Liebe, Schmerz, Freude und Verlust.Taizé-Andacht mit Abendmahl um 19 Uhr in der Kreuzkirche (Kirchenstraße 1) in Nenndorf, mit Pastor i.R. Wolfgang Heitmann.Nachbarschaftsgottesdienst um 18 Uhr in der Friedenskirche (Horster Landstraße 17) in Maschen, mit Pastorin Sabine Bokies.: Nachbarschaftsgottesdienst um 18 Uhr in der Johanneskirche (Himmelsweg 12) in Tostedt, mit Pastorin Birgit Lang.Gottesdienst der Ev. Jugend der Nachbarschaft Neu Wulmstorf / Elstorf zum Thema „Welche Maske trägst du?“ um 19 Uhr in der Lutherkirche in Neu Wulmstorf, mit Diakon Niklas Nadolny.