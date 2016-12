Auf Futtertour mit Wolf und Luchs / Neujahr im Wildpark Schwarze Berge

Mit einer Einladung zur ersten Wolfsfütterung des neuen Jahres beginnt der Neujahrsmorgen im Wildpark Schwarze Berge (Am Wildpark 1) in Vahrendorf. Alle Wildpark-Besucher, die an der traditionellen Neujahrs-Futtertour teilnehmen möchten, treffen sich um 13 Uhr direkt am Wolfsgehege und schauen zu, wie die beiden Wölfe Dunja und Django ihre Nahrung vertilgen. Wer möchte, darf an einem Wolfsfell fühlen oder anhand des Wolfsschädels den Unterschied zwischen Reiß- und Fangzähnen kennen lernen. Im Anschluss geht es weiter zum Luchs.Für die einstündige Futtertour ist keine Anmeldung notwendig, zu zahlen ist lediglich der Wildpark-Eintritt (10 Euro für Erwachsene, 8 Euro für Kinder ab drei Jahren).Wer sich vor der Futtertour noch stärken möchte, sollte sich zum reichhaltigen Neujahrs-Brunch im Wildpark-Restaurant anmelden unter Tel. 040-819774740.• Mehr Infos auf www.wildpark-schwarze-berge.de