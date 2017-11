Rosengarten : Die Linde |

tw. Klecken. Diese Band hat Rockmusik im Blut: Seit 2009 leben und lieben die Hafenrocker den Classic Rock der letzten 40 Jahre. Die fünf Musiker aus dem Raum Buchholz Frank Giesler (Keyboard), Heiko Loeppke (Gesang), Nils Kisser (Gitarre), Fabian Becker (Schlagzeug) und Toni Harder (Bass) - blicken jeweils auf jahrzehntelange Bühnenerfahrung zurück. Mit vollem Einsatz spielen sie Stücke von Led Zeppelin, AC/DC, Deep Purple, Status Quo, Dire Straits und vielen mehr. Ihre Mischung aus Rock-Classics, Party-Rock und Shanty-Rock (unter anderem „Drunken Sailor“, „Hamburger Veermaster“) im eigenen Hafenrocker-Stil machen jede Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Mitsingen und Tanzen sind hier ausdrücklich erwünscht.

• Auf die nächste musikalische Zeitreise begeben sich die Hafenrocker am Samstag, 18. November, um 20 Uhr in der "Die Linde" (Poststr. 21) in Klecken. Eintritt: 10 Euro.