Bücherflohmarkt der Thomasstiftung

as. Klecken. Nach dem die Premiere im vergangenen Jahr so erfolgreich war, findet in der Thomaskirche (An der Thomaskirche 2) in Klecken wieder ein Bücherflohmarkt statt. Am Samstag, 29. Oktober, von 15 bis 18 Uhr können Leseratten nach Herzenslust zwischen spannenden Thrillern, informativen Sachbüchern und fesselnden Romanen stöbern und das eine oder andere Werk zum kleinen Preis erstehen. Mit Kaffee und leckerem Kuchen ist für die Stärkung gesorgt.

Die Einnahmen gehen zugunsten der Thomasstiftung.

• Wer für den Flohmarkt Bücher spenden möchte, hat dazu am selben Tag von 9 bis 12 Uhr Gelegenheit. Frühere Anlieferungen können unter Tel. 04105-7430 oder Tel. 04105-7552 vereinbart werden. Um das hohe Niveau des Bücherflohmarktes zu erhalten, werden nur gut erhaltene Bände angenommen, die nicht älter als fünf Jahre sein sollten.