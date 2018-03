Die große Welt im ganz Kleinen am Kiekeberg

Thementag rund um "Modelle in Aktion" am Kiekeberg



as. Ehestorf. Dampfmaschine, Eisenbahn und Co.: Modellbau zeigt die große Welt im Kleinen. Am Sonntag, 18. März, führen begeisterte Modellbauer beim Thementag "Modelle in Aktion" ihre Kostbarkeiten im Agrarium des Freilichtmuseums am Kiekeberg (Am Kiekeberg 1) in Ehestorf vor.

Eine Besonderheit ist das große Diorama vom Team Hof-Mohr, es stellt "Landwirtschaft in Bewegung" dar: Trecker pflügen ein Feld, die Feuerwehr löscht ein brennendes Haus. Der Truck Modellbauclub Hamburg baut eine Baustelle auf und der Modellflugverein Heidenau lässt seine Flieger über dem Kiekeberg aufsteigen. Außerdem führen Besitzer von Dampfmodellen ihre Dampfmaschinen vor. Kinder können bei der Modelleisenbahnanlage der LGB Noddeutschland mitmachen, zudem gibt es ein buntes Bastelprogramm. Modellbaufans stöbern am Marktstand nach verschiedenstem Zubehör.

• Der Eintritt beträgt 9 Euro für Erwachsene, Besucher unter 18 Jahren haben freien Eintritt.