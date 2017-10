Dinnershow mit "ABBA Unforgettable" in Nenndorf

Eine musikalische Reise zurück in die 1970er: Die Tribute-Gruppe „ABBA Unforgettable“ überzeugt in beeindruckenden Kostümen mit einem Programm der Extraklasse. Schließt das Publikum die Augen, scheint es, dass Agnetha, Anni-Frid, Björn und Benny von ABBA tatsächlich auf der Bühne stehen. „ABBA Unforgettable“ macht Stimmung wie bei dem „Mamma Mia“-Musical selbst, kann jedoch auch mit emotionalen und ruhigen Momenten punkten.Ihr umfangreiches Können präsentieren „ABBA Unforgettable“ im Rahmen einer „Dinner-Show“ am Samstag, 28. Oktober, in Böttchers Gasthaus (Bremer Str. 4) in Nenndorf. Beginn: 19 Uhr. Einlass: ab 18 Uhr.• Eintritt: 69 Euro (inkl. Aperitif, 3-Gang-Buffet und Show). Reservierung: Tel. 04108 -7147, www.boettchers-gasthaus.de