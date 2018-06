Doppelt Grund zu feiern

In der Kirchengemeinde Rosengarten wird doppelt gefeiert: Am Sonntag, 24. Juni, wird in der Thomaskirche (An der Thomaskirche 2) in Klecken der neue Kirchenvorstand in sein Amt eingeführt, anschließend findet das Thomasfest statt.Im Gottesdienst um 10 Uhr verabschieden die Pastorinnen Katharina Behnke und Dorothea Blaffert zunächst den alten Kirchenvorstand, bevor die neuen Vorstandsmitglieder in ihr Amt eingeführt werden. Es ist der erste Kirchenvorstand der neu gebildeten Ev.-luth. Kirchengemeinde Rosengarten. Für die musikalische Untermalung sorgt der Kirchenchor Klecken. Anschließend lädt der Kirchenvorstand zu einem Sektempfang ein.Um 11:30 Uhr beginnt anschließend auf dem Kirchengelände das traditionelle Thomasfest der Stiftung Thomasgemeinde. Wie in den Vorjahren haben die Organisatoren ein buntes Programm mit viel Spaß für Groß und Klein auf die Beine gestellt. Die kleinen Gäste haben die Chance auf tolle Gewinne. Auch fürs leibliche Wohl ist gesorgt: Wer es herzhaft mag, kommt beim Büfett mit Spargelsuppe, Würstchen mit Kartoffel- und Nudelsalat oder gebratenem Kassler auf seine Kosten, Süßschnäbel probieren die selbstgebackenen Kuchen mit einer Tasse Kaffee oder Tee. Gegen 16 Uhr klingt das Fest aus.