Ein Käse auf Weltreise

Zu einer märchenhaften Reise laden jetzt die Familienkonzerte im Freilichtmuseum am Kiekeberg (Am Kiekeberg 1) in Ehestorf ein: Am Sonntag, 10. Dezember, um 11.15 und um 15 Uhr zeigt das Figurentheater "Blauer Mond" das Konzert "Hund, Krähe und Käse gehen um die Welt".Darum geht es: Ein blinder Hund, eine flügellahme Krähe und ein alter Käse wollen gern bei der Prinzessin im Schloss wohnen. Die Prinzessin leidet aber an einer rätselhaften Krankheit und liegt schon seit Tagen in Ohnmacht. Die Freunde stürzen sich in ein Abenteuer, um die Prinzessin zu retten.Die humorvollen Familienkonzerte verbinden klassische und traditionelle Musik mit Schauspiel und kindgerechten Erzählungen. So schaffen sie einen direkten Kontakt zu Kindern ab vier Jahren und ihren Eltern. Hochkarätige Musiker aus ganz Deutschland spielen die kindgerechten Musikstücke, die von Musikerin Hendrika Kosten van Reijn eigens für das Freilichtmuseum geschrieben werden.• Der Eintritt zum Konzert inklusive Museum kostet für Kinder 1 Euro, Erwachsene zahlen 13 Euro. Kartenreservierung ab sofort unter Tel. 040 -79017625.