Ein Tag rund ums Brot: Freilichtmuseum am Kiekeberg widmet sich einem der beliebtesten Nahrungsmittel

Der Duft von frischem Brot liegt in der Luft: Am Sonntag, 25. Februar, von 10 bis 18 Uhr verwandelt sich das Freilichtmuseum am Kiekeberg (Am Kiekeberg 1) in Ehestorf in eine große Backstube. Die Besucher erfahren Wissenswertes rund um die Herstellung von Brot und erleben ein köstliches Programm. Liebhaber leckerer Backwaren erfahren, wie köstliche Teilchen hergestellt werden und welche Zutaten in ein Brot hineingehören. Vom klassischen Holzofen bis zum modernen Elektroofen: Bäcker backen vor den Augen des interessierten Publikums Brote nach verschiedenen Rezepten, aber auch Süßes wie Franzbrötchen. Auch die Nationalmannschaft der deutschen Bäckermeister zeigt am Kiekeberg ihr Können. Brotsommelier Daniel Probst gibt Tipps, wie das Abendbrot nicht nur den Gaumen, sondern auch das Auge erfreut. Hobbybäcker können sich selbst im Brotbacken versuchen und ihr Werk im Anschluss probieren. Kinder backen gemeinsam mit den Museumspädagogen Stockbrot am Feuer.• Der Eintritt kostet 9 Euro, für Besucher unter 18 Jahren ist er frei.