Fit sein im Alter: Seniorensporttag in der Gemeinde Rosengarten

as. Nenndorf. Regelmäßige Bewegung hält fit, auch im Alter. Deshalb werden am Freitag, 28. Oktober, von 14 bis 17 Uhr für Senioren geeignete Sportangebote in der Rosengartensporthalle (Emsener Straße) in Nenndorf präsentiert. Unter dem Motto „Wer rastet, der rostet“ gibt der „Seniorensporttag“ der Gemeinde Rosengarten Senioren die Möglichkeit, die verschiedenen, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Sportangebote in der Region kennen zu lernen. Ob als Zuschauer oder als Teilnehmer, bei den Mitmachangeboten ist für jeden etwas dabei. Sportliche Vorkenntnisse sind nicht notwendig, wer die Kurse ausprobieren möchte, bringt einfach Hallenturnschuhe und Sportbekleidung mit. Auch wer bisher noch nicht sportlich aktiv war ist eingeladen, die Vorführungen der verschiedenen Sportkurse zu besuchen.

Der Seniorenvertreter Helmut Flügger informiert am Aktionstag über die Seniorenarbeit in der Gemeinde Rosengarten. Im Café-Treff sorgt Alina Kibbel vom Bündnis für Familie für das leibliche Wohl der Besucher.

• Die Anmeldung zum Seniorensporttag ist möglich bei Andrea Peters unter Tel. 04108-7989 oder per E-Mail an andrea.rosengarten@t-online.de.