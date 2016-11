Hafenrocker legen in Klecken an

Rosengarten : Die Linde |

as. Klecken. Hier wird ordentlich gerockt: Die Hafenrocker entern „Die Linde“ (Poststraße 21) in Klecken am Samstag, 5. November, um 20.30 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr). An Bord bringen sie eine ordentliche Ladung Classic Rock der 1970er, 1980er und 1990er Jahre. Party-Rock und das Shanty-Rock Special machen diesen Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis. Der Eintritt kostet 10 Euro. Reservierung unter Tel. 04105 - 5018845.