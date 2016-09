Historischer Jahrmarkt am Kiekeberg

as. Ehestorf. Der Duft von gebrannten Mandeln zieht über das Gelände, schon von Weitem ertönt die historische Drehorgel: Das Freilichtmuseum am Kiekeberg (Am Kiekeberg 1) in Ehestorf verwandelt sich von Samstag, 1. Oktober, bis Montag, 3. Oktober, in einen nostalgischen Rummelplatz. Erstmals an drei Tagen können die Besucher jeweils von 10 bis 18 Uhr den bunten Trubel genießen.

Eine Runde auf dem Kettenkarussel aus dem Jahr 1947, eine Fahrt mit der Schiffsschaukel oder eine Runde mit dem nostalgischen Riesenrad versetzen Groß und Klein in die Zeit zwischen 1900 und 1960 zurück. Die kleinsten Artisten der Welt gibt es im Flohzirkus zu sehen, für Hochspannung sorgen die Seiltänzer mit ihren Akrobatik-Einlagen. Kartenleger gewähren den Besuchern einen Blick in ihre Zukunft, die Märchenerzählerin entführt ihre Zuhörer in abenteuerliche Welten und Puppenspieler Tom Kyle zeigt eine neues Theaterstück mit Polizist, Großmutter und Zauberer. Aber auch „Hau-den-Lukas“, Dosenwerfern, Kraftmesser oder Stelzenläufer sorgen für die richtige Rummel-Atmosphäre.

Zur Stärkung gibt es auf dem Jahrmarkt leckeres Rahmbrot und Bratwurst oder Zuckerwatte, Lebkuchenherzen und Mandeln. Im Rösterei-Café „Koffietied“ können die Besucher frisch gerösteten Kaffee und selbstgemachten Kuchen genießen, während der Museumsgasthof „Stoof Mudders Kroog“ deftige Norddeutsche Spezialitäten im Angebot hat.

• Eintritt: 9 Euro, für Besucher unter 18 Jahren und Mitglieder des Fördervereins frei.