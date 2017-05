Inventar-Versteigerung der "Kajüte" in Alvesen

In der "Kajüte" in Alvesen, Am Rosengarten 4, findet wegen der Geschäftsaufgabe am Samstag, 27. Mai, die Versteigerung des gesamten Inventars statt. Maritime Einrichtung, Küchengeräte und vieles mehr aus dem Restaurant, das einst die Stammkneipe von Hans Albers war, kommt um 11 Uhr unter den Hammer. Ab 9 Uhr ist die Besichtigung möglich.• Katalog und Fotos auf www.auktion-poppe.de