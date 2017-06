K 12 in Klecken voll gesperrt

Die Bürgermeister-Glade-Straße (K12) in Klecken wird ab kommenden Donnerstag, 22. Juni, voraussichtlich für zwei Wochen voll gesperrt, das teilte jetzt die Gemeinde Rosengarten mit. Die Umleitung für die Verkehrsteilnehmer erfolgt dann über Tötensen und Hittfeld, ein Umleitungsplan ist auf der Internetseite der Gemeinde Rosengarten unter www.gemeinde-rosengarten.de einzusehen. Die Buslinie 4244 zum Bahnhof Klecken und die Schulbuslinien sind von der Sperrung nicht betroffen.Ursache für die Vollsperrung sind laut der Gemeinde Bauarbeiten an der neuen P+R-Anlage am Bahnhof Klecken nördlich der Bürgermeister-Glade-Straße. Ab Donnerstag werden die Anbindung an die Kreisstraße mit Linksabbiegespur und eine Querungshilfe für Radfahrer hergestellt.