Kreativ und handgemacht: Kunsthandwerkermarkt im Freilichtmuseum

Freilichtmuseum am Kiekeberg , Am Kiekeberg 1 , 21224 Rosengarten-Ehestorf DE

as. Ehestorf. Ihre selbstgearbeiteten Kreationen stellen über 120 Kunsthandwerker im Freilichtmuseum am Kiekeberg vor. Der Kunsthandwerkermarkt findet am Samstag und Sonntag, 3. bis 4. März, 10 bis 18 Uhr.

Das Angebot reicht von Schmuck und Accessoires über exklusive Mode bis hin zu Dekorativem aus Holz, Metall und Glas. Handgeschmiedete Messer und Feuerkörbe, Zeichnungen und Malereien auf verschiedene Materialien sowie Handarbeiten aus vielfältigen Stoffen und Garnen sind außerdem im Repertoire der Kunsthandwerker. Außergewöhnliches ist immer mit dabei: Besucher können individuelle Andenken, z.B: den ersten Zahn, in eine Glasperle einschließen lassen. Miniaturwelten entstehen in Glühbirnen, eine Malerin bemalt Federn ebenso wie Seide und Porzellan. Passend zur Jahreszeit finden Besucher auch vielfältige Osterdekorationen.

Für Kinder gibt es ein Mitmachprogramm: Kerzen ziehen oder dekorieren und Bernstein schleifen.

• Zum Kunsthandwerkermarkt ist der Eintritt ins Museum für Erwachsene auf sechs Euro reduziert, für Besucher unter 18 Jahren ist der Eintritt frei.

• www.kiekeberg-museum.de.