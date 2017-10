Kreisel in Nenndorf am 11. Oktober gesperrt

as. Nenndorf. Der Kreisel auf der Kreisstraße 85 (Bremer Straße) und K12 (Eckeler Straße) in Nenndorf wird voraussichtlich am kommenden Mittwoch, 11. Oktober, teilweise gesperrt. Das teilt der Landkreis Harburg mit. Soweit die Wetterlage es zulässt, soll die Fahrbahnmarkierung am Kreisel erneuert werden.

Der Verkehr auf der K12 und und K85 aus und in Richtung Norden wird mit einer Ampel durch den Kreisverkehr geführt. Der Verkehr aus und in Richtung Süden wird gesperrt und über die erste Ausfahrt des Kreisverkehrs Am Hatzberg / Am Schulland (Müllumschlaganlage) auf die Gemeindestraßen am Hatzberg und Ohepark zur K12 geführt. Die Umleitung aus Norden (Hamburg) und Osten (Eckel) kommend erfolgt in umgekehrte Richtung. Das Nahversorgungszentrum kann über die Zufahrt in der Eckeler Straße angefahren werden.

Der Landkreis Harburg bittet die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Verkehrsbehinderungen.