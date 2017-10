Kulturlandkreis "In Bewegung": Jetzt anmelden für den Kultursommer 2018

(as)."In Bewegung" lautet das Motto des Kultursommers 2018. Kulturveranstaltungen, die vom 1. April bis zum 30. September 2018 im Landkreis Harburg stattfinden und zum Motto passen, können sich bis zum 15. Januar 2018 über das Formular auf der Internetseite www.kulturlandkreis-harburg.de anmelden. Das gedruckte Programmheft, Plakate und ein monatlicher Newsletter informieren Interessenten über das Kultursommer-Programm. Neben dem gedruckten Programmheft gibt es einen weiteren Anreiz, Veranstaltungen im Rahmen des Kultursommers anzubieten: den Kultursommerpreis der Stiftung der Sparkasse Harburg-Buxtehude, der Veranstaltungen prämiert, die besonders auf das Motto des Kultursommers ausgerichtet sind. Rund zehn Kulturinstitutionen erhalten insgesamt maximal 10.000 Euro.- Bewerbungsschluss für den Kultursommerpreis ist der 1. Dezember 2017.Für alle, die Unterstützung bei der Bewerbung für den Kultursommerpreis benötigen, bietet Annika Flüchter am Dienstag, 7. November, die Fortbildung "Professionelles Verfassen von kompakten Förderanträgen am Beispiel des Kultursommerpreises" an. Weitere Informationen und Bewerbungsformulare gibt es bei Annika Flüchter, Leiterin des Projektes "Kulturlandkreis Harburg. Kultur im Dialog." Sie ist unter Tel. 040 - 79017671 oder per E-Mail an fluechter@kiekeberg-museum.de zu erreichen.