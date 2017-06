Kunst, Kirche und Gesang

Rosengarten : Kreuzkirche |

mum. Jesteburg/Nenndorf. Kunst trifft auf Kirche: Für Sonntag, 18. Juni, um 19.30 Uhr laden die Organistin Gudrun Scheske (Foto, v. li.), die Sängerin Sonja Heiermann und die Malerin Stefanie Busch bereits zum vierten „Kunst-Konzert“ in die Kreuzkirche nach Nenndorf (Kirchenstraße 1) ein.

Zum Thema „Glücksmomente“ hat Stefanie Busch Seifenblasen - in ihren Augen ein perfektes Symbol für Glücksmomente - mit diversen Motiven vorgegeben. Die Musikerinnen bereiten sich intensiv darauf vor, an dem Abend die Bilder musikalisch zu interpretieren. Besonders für Gudrun Scheske werden es Glücksmomente, wenn sie auf den beiden Orgeln der Kirche alle Register ziehen kann. Sonja Heiermann freut sich auf diverse Soli - unter anderem „Ave maris stella“.

• Der Eintritt ist frei; um Spenden wird gebeten.