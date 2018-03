Kunterbuntes Ostervergnügen am Kiekeberg

Ostern im Freilichtmuseum am Kiekeberg



as. Ehestorf. Um Hase, Huhn und Ei dreht sich alles beim Ostervergnügen am Ostersonntag und Ostermontag, 1. und 2. April, 10 bis 18 Uhr, im Freilichtmuseum Am Kiekeberg (Am Kiekeberg 1) in Ehestorf.

Rund um die historischen Häuser und Gärten testet die ganze Familie beim Osterrätsel ihr Wissen über das Osterfest und seine Bräuche. Im Mitmachprogramm backen Kinder Osterküchlein. Auch drinnen gibt es für Kinder und Erwachsene viel zu sehen: Die Dauerausstellung „Spielwelten“ zeigt Spielzeug der Eltern und Großeltern. Hier finden sie zahlreiche interaktive Stationen und die große Ostereierpresse von 1910.

Beim Frühschoppen in der historischen Brennerei genießen Erwachsene Live-Musik und herzhafte Speisen. Ein Ostermarkt lädt zum Frühlingsbummel zwischen dekorativen Accessoires, handgearbeiteter Kleidung und Leckereien ein. Zur Stärkung gib es Kaffee und Kuchen aus der Museumsbäckerei.

Am Montag beginnt das Ostervergnügen um 10.15 Uhr mit einem Gottesdienst im alten Hof Meyn.

• Eintritt: 9 Euro, für Besucher unter 18 Jahren frei.