Lesung am Feuer: Ronja Räubertochter

as. Vahrendorf. Druden und Dunkeltrolle werden lebendig, wenn die Freunde des Harburger Theaters in der Kunsthandwerkerhalle im Wildpark Schwarze Berge (Am Wildpark 1) in Vahrendorf am Freitag, 28. Oktober, zwischen 17 und 19 Uhr am gemütlichen Feuer aus Ronja Räubertochter vorlesen. Das Kinderbuch von Astrid Lindgren begleitet Ronja, die Tochter des Räuberhauptmanns Mattis, und ihren Freund Birk Borkasohn, den Sohn der verfeindeten Borkaräuber, bei ihren Abenteuern im Mattiswald. Die Geschichte handelt von Familienbanden, Freundschaft und Menschlichkeit und thematisiert das Leben im Wald, und eine unbeschwerte Kindheit.

• Kosten: 3,50 Euro pro Person, geeignet für Kinder ab fünf Jahren. Anmeldung unter Tel. 040-81977470.