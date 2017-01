Lumpenball in Klecken

Rosengarten : Gasthaus "Die Linde" |

as. Klecken. Das wird ein Fest! Der Sportclub Klecken lädt ein zum Lumpenball am Samstag, 28. Januar, im Gasthaus „Die Linde“ (Poststraße 21) in Klecken.

Der Lumpenball beginnt traditionell um 15 Uhr mit der großen Kindermaskerade. Die freiwilligen Helfer des SC Klecken und DJ Reinhold haben ein buntes Programm mit Spielen und Tänzen organisiert. Der DJ sorgt dabei für fetzige Musik. Den Abschluss bildet die Kostümpräsentation gegen 17 Uhr, bei der kleine Prinzessinnen, Drachen, Cowboys und Jedi-Ritter sich Süßigkeiten abholen können. An der Kindermaskerade können Kinder und Erwachsene für jeweils 1 Euro Eintritt teilnehmen.

Für die großen Faslam-Fans beginnt der Lumpenball um 20 Uhr. Eingeheizt wird Vampiren, Scheichs, Vogelscheuchen und Co. von der Partyband „Night Train“. Die vierköpfige Combo sorgt mit einer bunten Mischung aus Schlager, Neue Deutsche Welle, Rock und aktuellen Chart-Hits ordentlich für Stimmung. Egal ob jung oder alt - dieser Sound lockt jeden auf die Tanzfläche. Für das leibliche Wohl sorgt das Team vom Gasthaus „Die Linde“. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Willkommen sind Feierfreudige ab 16 Jahren, gerne in Verkleidung. „Es ist zwar keine Pflicht, aber die phantasievollen Kostüme machen doch den Reiz des Lumpenballs aus“, sagt Carsten Knötzele vom SC Klecken, der gemeinsam mit Manfred Schlüter den Lumpenball organisiert.