Lumpenball und Kinderfasching in Westerhof

Westerhof steht Kopf, wenn am Samstag, 18. Februar, Faslam gefeiert wird. Faslamsvadder Sören Frenzel und das Kok-mi-tei des Faslamclubs Westerhof haben sich Einiges einfallen lassen:Los geht es um 13 Uhr mit dem gemeinsamen Buddel suchen in Westerhof.Gefeiert wird dann im Landhaus Westerhof (Schützengrund 2). Um 15 Uhr ist beim Kinderfasching die Tanzfläche für kleine Eisprinzessinnen und Jedi-Ritter frei. Der Faslamsclub hat ein buntes Unterhaltungsprogramm organisiert, und am Ende gibt es eine kleine Überraschung für die Kinder. Zur Stärkung bietet das Team vom Landhaus Westerhof Kuchen und Torten aus der eigenen Landbackstube an. Der Eintritt ist frei.Große Faslams-Fans präsentieren ihre originellen Verkleidungen ab 20 Uhr auf dem traditionellen Lumpenball im Landhaus Westerhof. DJ Frank Schwartau sorgt für Stimmung auf der Tanzfläche. Zur Erfrischung gibt es in der Sektbar Sekt und leckere Longdrings, die Gaststube lädt mit kleinen Speisen zum Verweilen ein.Beim Lumpenball mitfeiern darf nur, wer verkleidet und mindestens 16 Jahre alt ist. Für Minderjährige, die ohne Eltern feiern, endet das Fest um 0 Uhr. Personenfürsorgeübertragungen werden nicht akzeptiert.Karten gibt es für 8 Euro vor Ort an der Abendkasse.Faslam ist in Westerhof mehr als Kinderfasching und Lumpenball: Der Faslamsclub trifft sich am Donnerstag, 16. Februar, um 19.19 Uhr zum Saal schmücken und Kerl stopfen. Am Freitag, 17. Februar , ebenfalls um 19.19 Uhr, steht für die Mitglieder das Anstecken und Kerl eintanzen auf dem Programm. Geschnorrt wird am Sonntag, 19 . Februar, um 11.11 Uhr, bevor der Faslam für den Faslasmclub Westerhof mit dem gemeinsamen Grünkohlessen abschließt. • Infos auf www.facebook.com/faslamwesterhof/