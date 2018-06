Maderos feiert den Sonnenschein – Schiebedach gratis

Gestalten Sie sich Ihren Lieblingsplatz nach eigenen Wünschen, verbringen Sie erholsame Stunden im kühlen Schatten oder sitzen geschützt beim nächsten Sommerregen: Das Schiebdach ermöglicht noch mehr Flexibilität; es vermeidet Wärmestau und erleichtert die Reinigung des Daches.Mit über 50-jähriger Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Terrassendächern und Glashäusern ist Maderos ein Kompetenzpartner in Sachen Terrassenüberdachungen. Dabei stehen Individualität und Bedürfnisorientierung an oberster Stelle. Design, Größe, Farbe und Ausstattung passt das Team an die Wohn- und Lebenssituation der Kunden an. Dank der angeschlossenen hochmodernen Produktion profitieren Maderos von kurzen Wegen. Von der Planung bis zur Montage – alles verbleibt in „Maderos-Hand“, denn selbstverständlich erfolgt der Aufbau durch hauseigene Montagespezialisten.Sie wissen noch gar nicht so genau, was Sie möchten? Kein Problem, besuchen das Maderos-Team in der größten Indoorausstellung Norddeutschlands und lassen sich inspirieren bei der Gestaltung des neuen Lieblingsplatzes. Bringen Sie ein Foto Ihres Hauses mit und Maderos visualisiert das neue Terrassendach oder Glashaus.Maderos hat übrigens an allen Tagen der Wochen geöffnet.